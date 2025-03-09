За два дня столкновений в Сирии погибли более тысячи человек
Более тысячи человек погибли в сирийских провинциях Латакия и Тартус на побережье Средиземного моря, где 7 марта началось восстание алавитов, сообщает Associated Press.
По данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека (SOHR), за два дня столкновений между силами нового правительства Сирии и сторонниками свергнутого президента Башара Асада были убиты как минимум 745 мирных жителей.
Также среди погибших — 125 представителей правительственных сил безопасности и 148 бойцов вооруженных формирований, связанных с Асадом, утверждает мониторинговый центр, базирующийся в Лондоне.
SOHR называет произошедшее самым массовым и жестоким проявлением насилия в Сирии с тех пор, как повстанцы во главе с исламистским движением «Хайят Тахрир аш-Шам» свергли режим Асада в декабре 2024 года.
Официальных данных о жертвах столкновений не поступало.