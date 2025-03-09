Трамп заявил, что Украина «может не выжить» и с американской помощью

Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете по-прежнему ожидает возвращения президента Украины в Белый дом и подписания сделки по редкоземельным металлам. Об этом американский президент заявил в интервью Fox News.

По словам Трампа, он не чувствует благодарности за оказанную Вашингтоном поддержку со стороны украинского президента. «Он умный парень. И он жесткий парень. И он брал деньги у США при администрации Байдена, как конфеты у ребенка. С таким же отношением. Это было так легко! Я не думаю, что он благодарен», — сказал Трамп.

«Вас устраивает, что Украина может не выжить, если вы перестанете ей помогать?» — спросила во время интервью ведущая Fox News Мария Бартиромо. «Украина может не выжить в любом случае», — ответил ей президент США.

Когда журналистка заметила Трампу, что по мнению некоторых наблюдателей президент США поддерживает Москву в российско-украинской войне, он сказал: «Никто не вел себя более жестко по отношению к России, чем Дональд Трамп». При этом американский президент также добавил, что «хорошо ладит» с Владимиром Путиным.

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы подписать сделку по редкоземельным металлам между Украиной и США. Однако соглашение было сорвано после публичного конфликта Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете Белого дома. После этого США приостановили оказание военной помощи и перестали делиться с Киевом разведданными.

По сведению источников NBC News, в частных беседах со своими помощниками Трамп дал понять, что для возобновления военной помощи и обмена разведданными Украине уже будет недостаточно подписать сделку о полезных ископаемых. Президент США хочет, чтобы Владимир Зеленский был готов пойти на уступки в ходе мирных переговоров, вплоть до передачи России оккупированных территорий и своего ухода с поста президента.

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