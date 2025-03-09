Глава аннексированной части Херсонской области заявил о ракетном ударе ВСУ по сельскому рынку. Есть погибшие и раненые

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Великие Копани в Херсонской области, сообщил назначенный российскими властями губернатор захваченной части региона Владимир Сальдо.

По его утверждению, украинские военные выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по торговым рядам сельского рынка.

«В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию. Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним. Есть погибшие и много раненых», — заявил Сальдо, не уточнив прочих деталей.

Российское госагентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что жертвами ракетного удара стали три человека. «Один человек умер по пути в больницу, двое погибли на месте», — рассказал собеседник агентства.

Представители ВСУ не комментировали сообщения об ударе по селу Великие Копани.