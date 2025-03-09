Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Нападающий клуба «Акрон» из Тольятти Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

9 марта в матче 20-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» 36-летний футболист забил 234-й гол в карьере (игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Акрона»).

Таким образом, Дзюба побил рекорд Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча за карьеру.

Как отмечает «Спортс», на протяжении карьеры Дзюба забивал за восемь клубов и футбольную сборную России. Для достижения отметки в 234 гола ему понадобилось 615 матчей.

Дзюба играл за «Спартак» (166 матчей, 38 голов), «Томь» (35 матчей, 14 голов), «Ростов» (43 матча, 20 голов), «Зенит» (249 матчей, 108 голов), тульский «Арсенал» (10 матчей, шесть голов), турецкий «Адана Демирспор» (пять матчей, один гол), «Локомотив» (39 матчей, 12 голов), «Акрон» (13 матчей, пять голов). В составе сборной России Дзюба забил 30 голов в 55 матчах.