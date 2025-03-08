Власти Донецкой области сообщили, что российские войска нанесли удар по городу Доброполье. Погибли 11 человек

Российские войска вечером 7 марта нанесли удар по городу Доброполье в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), погибли не менее 11 человек, еще 30 человек получили ранения.

В результате ударов повреждены восемь пятиэтажных домов, административное здание и 30 автомобилей. В жилых домах и административном здании произошли пожары.

Во время тушения пожара был нанесен еще один удар беспилотником, повреждена пожарная машина, говорится в сообщении ГСЧС.