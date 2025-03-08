Суд в Германии приговорил россиянина к пожизненному заключению за убийство двух украинских военных в Баварии

Суд в Мюнхене приговорили 58-летнего россиянина к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве двух украинских военнослужащих в Германии. Об этом сообщил T-Online.

Убийство произошло 27 апреля 2024 года в общине Мурнау (округ Верхняя Бавария). Защита обвиняемого утверждала, что, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом двух украинцев 23 и 36 лет, с которыми до этого выпивал. По версии защиты, у них произошел спор из-за покупки алкоголя, и они его «оскорбили». Мужчина утверждает, что не хотел убивать украинцев, но у него «перегорели предохранители». Он заявил, что сожалеет о случившемся и назвал алкоголь «черным дьяволом».

Прокуратура утверждала, что причиной конфликта россиянина и украинских военных стала российско-украинская война. Суд, как отмечает Deutsche Welle, не посчитал политический мотив убийства доказанным.

Немецкий телеканал Welt утверждает, что гражданин РФ ранее служил в российской армии, но дезертировал. В Германии он жил с начала 1990-х годов.

По информации канала, у него есть другие судимости, в частности, за тяжкие преступления, кражи, нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.