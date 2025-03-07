В США задержали одного из организаторов теракта в Кабуле, при котором погибли 13 американских военных. Он признал, что инструктировал террористов в «Крокусе»

В США арестовали Мохаммада Шарифуллу, также известного как «Джафар», члена «Исламского государства» и одного из организаторов теракта в Кабуле в 2021 году, при котором погибли 13 американских военнослужащих. Об этом сообщил 5 марта Минюст США.

Шарифулла был задержан 2 марта. Его обвиняют в организации атаки во время вывода американских войск из Афганистана у аэропорта Кабула. Тогда в толпе афганцев, стремившихся попасть в аэропорт, взорвался террорист-смертник.

Во время допроса ФБР Шарифулла, как сообщает Минюст, также признался в поддержке и осуществлении действий от имени ячейки «Вилаят Хорасан». В частности, он признал, что передавал инструкции о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие террористам, планировавшим нападение на «Крокус Сити Холл» в Москве. В двух из четырех арестованных после теракта в «Крокусе» Шарифулла узнал тех, кого он ранее инструктировал, говорится в сообщении Минюста.

5 марта Шарифулла предстал перед судом в Вирджинии. Ему грозит пожизненный срок. Разбирательство по существу дела начнется с 10 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, когда во время концерта группы «Пикник» в комплекс ворвалась группа вооруженных боевиков, начавших стрельбу. Позже здание загорелось и обрушилось. Погибли не менее 145 человек, еще несколько сотен пострадали.

После теракта были задержаны четверо основных подозреваемых, которые, как отчиталась ФСБ, пытались уехать на автомобиле через Брянскую область в сторону Украины. Ответственность за теракт взяла на себя ячейка ИГИЛ под названием «Вилаят Хорасан».

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