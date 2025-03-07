В Петербурге арестовали москвича из-за надписи «Не хочу привыкать к войне». На него завели уголовное дело о вандализме и «дискредитации» армии

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Александра Арсеньева, подозреваемого в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ) и «дискредитации» российской армии (часть 2 статьи 280.3 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба петербургских судов.

По версии следствия, вечером 24 февраля 2025 года Арсеньев, находясь в общественном месте в Петроградском районе, нанес на ограждении «определенную надпись», тем самым «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию» Вооруженных сил России и причинил вред имуществу собственника ограждения на сумму не менее 10 тысяч рублей.

О какой надписи идет речь, в публикации пресс-службы не уточняется.

«Фонтанка» пишет, что 38-летний Арсеньев — житель Москвы. По данным издания, задержали его в российской столице, после чего перевезли в Санкт-Петербург. Надпись он нанес недалеко от «Газпром Арены». Издания также отмечает, что Арсеньев нанес надпись, которая «носила пацифистский характер», а «те же самые слова появлялись двенадцатью днями ранее на Конюшенной площади».

В квартире Арсеньева в Москве прошел обыск, там нашли баллончики с краской, одежду и акриловый маркер серого цвета в полиэтиленовом пакете.

«Медиазона» обращает внимание, что 13 февраля «Бумага» публиковала фотографии с надписью «Не хочу привыкать к войне» на заборе вокруг Конюшенного ведомства. На следующий день надпись закрасили.