В Москве задержали студентку Государственного университета просвещения по делу об участии в «Азове» и «Русском добровольческом корпусе»

В Москве правоохранительные органы задержали первокурсницу Государственного университета просвещения Полину Костикову, ее подозревают в участии в украинском батальоне и «Русском добровольческом корпусе» ( ). Об этом сообщили «Коммерсант» и телеграм-канал Baza.

Следствие утверждает, что в 2022 году девушка вступила в «Азов», где получила позывной Ева. После этого она связалась с кураторами РДК и предложила помощь в вербовке новых членов батальона и в сборе денег для них.

По информации Baza, Полине 21 год, ее задержали в съемной квартире 4 марта. Телеграм-канал утверждает, что девушка вступила в «Азов», находясь на территории Турции. В августе 2023 года она приехала в Тбилиси и поселилась в одном из хостелов, где разместились желающие вступить в РДК. В июне прошлого года она вернулась в Россию, где продолжила вербовать людей в РДК через интернет.

6 марта следствие попросило Останкинский районный суд Москвы отправить Костикову под арест. Суд удовлетворил это ходатайство, пишет «Медиазона».

Костикову обвиняют в участии в деятельности террористической организации (часть 3 статьи 205.5 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

"Азов" и "Русский добровольческий корпус" признаны в России террористическими организациями.