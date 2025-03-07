В Алматы мужчина с ножом напал на сотрудницу аэропорта. Его обезвредил находившийся рядом провожающий

В аэропорту Алматы мужчина с ножом напал на сотрудницу службы авиационной безопасности, вскоре его задержали. Об этом сообщило издание Orda.kz.

Инцидент произошел утром 7 марта в зоне предполетного досмотра. По данным издания, когда сотрудники службы авиационной безопасности потребовали у мужчины документы, он «проявил агрессию и выхватил нож».

Мужчина напал на женщину-инспектора, схватил ее за волосы и начал угрожать ножом.

В пресс-службе аэропорта изначально сообщили, что через семь минут мужчину обезоружили сотрудники линейного отдела полиции на территории аэропорта. Нападавший задержан и находится в отделении транспортной полиции.

Позже выяснилось, что в задержании нападавшего участвовал один из посетителей аэропорта, 52-летний Муса Абдраим, который провожал знакомого на рейс. Он, как пишет Orda.kz, предложил себя в качестве заложника вместо девушки-инспектора.

«Абдраим без раздумий предложил себя в качестве заложника, а затем вступил в схватку: он обезвредил нападавшего, схватив нож, а затем положил агрессора на пол», — отмечает издание. После этого нападавшего задержали сотрудники полиции и службы безопасности аэропорта.

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