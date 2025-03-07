Трамп заявил, что написал письмо аятолле Али Хаменеи с предложением заключить новую ядерную сделку. Старую развалил он сам

Президент США Дональд Трамп заявил, что написал письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новую ядерную сделку.

По мнению Трампа, начать переговоры о прекращении ядерной программы будет «лучшим» вариантом и сам он «предпочел бы договориться о сделке».

«В противном случае мы будем вынуждены что-то предпринять, потому что мы не можем позволить им иметь ядерное оружие», — заявил президент США.

Трамп сказал, что направил письмо в среду, 5 марта. В постпредстве Ирана при ООН 7 марта заявили, что в Тегеране «на данный момент не получали подобных писем».

В 2015 году Иран и группа международных посредников достигли соглашения, в рамках которого Тегеран отказался от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. В 2018 году во время своего первого президентского срока Трамп объявил о выходе США из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения (независимых подтверждений этого не было), и анонсировал новые санкции. В 2019 году Тегеран заявил, что со своей стороны приостанавливает исполнение обязательств.