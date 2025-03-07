США планируют закрыть около десятка консульств в Западной Европе

Госдепартамент США планирует закрыть около десятка консульств в Западной Европе в рамках сокращения штата, сообщает Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Под закрытие, в частности, могут попасть американские дипмиссии в Гамбурге, Дюссельдорфе, Лейпциге, Бордо, Лионе, Страсбурге и Флоренции. Эти планы еще могут измениться, пишет Reuters.

Госдепартамент также уведомил конгресс о планах закрытия консульства в городе Газиантеп на востоке Турции, откуда Вашингтон поддерживал гуманитарную работу на севере Сирии.

Администрация Трампа сокращает дипломатическое присутствие США по всему миру в рамках программы по уменьшению расходов на содержание бюрократического аппарата. Критики этого подхода считают, что он может подорвать американское лидерство, чем воспользуются геополитические противники США, такие как Китай или Россия.

В середине февраля по итогам встречи представителей США и России было принято решение о взаимном полноценном возобновлении работы дипмиссий. Штат американского посольства в Москве будет увеличен на десятки сотрудников.

Общая численность сотрудников Госдепартамента по всему миру — около 70 тысяч человек, они работают в более чем 270 дипломатических миссиях. Около 45 000 человек — это местные сотрудники, 13 000 — сотрудники дипломатической службы и 11 000 — государственные служащие.