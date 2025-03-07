Власти Украины не будут извиняться за перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом Доме. Об этом в интервью Le Point заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По его мнению, Зеленский был «абсолютно прав и по форме, и по содержанию», пытаясь донести до американских партнеров «ключевую мысль — без оказания давления на Россию ничего не получится».

«Добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно. Без принуждения России невозможны мирные переговоры. Наш президент неустанно объясняет нашим партнерам, что это за война и кто ее спровоцировал… Поэтому мы не будем извиняться за ошибку, которой не было», — сказал Подоляк.

Подоляк отказался считать произошедшее «унижением» Зеленского. По его мнению, это была «эмоциональная дискуссия между политическими лидерами».

«Как это ни парадоксально, эта встреча в некотором смысле оказалась полезной. Подчеркивая наши различия, мы можем прояснить свои взгляды. В отличие от нас, США продолжают считать, что Россия — это страна, с которой можно вести переговоры», — добавил Подоляк.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы подписать сделку по полезным ископаемым. Но во время публичного мероприятия в Белом доме у него произошел конфликт с Трампом и Вэнсом. Подписание соглашения было отменено, Зеленский вскоре покинул Белый дом.

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