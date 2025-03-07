Минюст объявил «иноагентами» бывшего советского разведчика Сергея Жирнова и медиаэксперта Василия Гатова

Минюст России обновил 7 марта реестр «иноагентов», добавив в него пятерых человек.

В реестр внесены:

медиаэксперт Василий Гатов;

бывший советский разведчик и писатель Сергей Жирнов;

бывший муниципальный депутат Вырицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области Антон Климов;

блогер и автор телеграм-канала о Грузии Николай Левшиц;

абхазский журналист и политолог Хашиг Инал.

Гатов, как утверждает Минюст, принимал участие в распространении сообщений других «иностранных агентов» и выступал против войны в Украине. Остальные добавленные (как и Гатов) распространяли «недостоверную информацию» о решениях и политике российских органов публичной власти.

Кроме того, Минюст исключил из реестра в связи с ликвидацией две организации: ООО «Вольные люди» и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ».