Минюст объявил «иноагентами» бывшего советского разведчика Сергея Жирнова и медиаэксперта Василия Гатова
Источник: Минюст России
Минюст России обновил 7 марта реестр «иноагентов», добавив в него пятерых человек.
В реестр внесены:
- медиаэксперт Василий Гатов;
- бывший советский разведчик и писатель Сергей Жирнов;
- бывший муниципальный депутат Вырицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области Антон Климов;
- блогер и автор телеграм-канала о Грузии Николай Левшиц;
- абхазский журналист и политолог Хашиг Инал.
Гатов, как утверждает Минюст, принимал участие в распространении сообщений других «иностранных агентов» и выступал против войны в Украине. Остальные добавленные (как и Гатов) распространяли «недостоверную информацию» о решениях и политике российских органов публичной власти.
Кроме того, Минюст исключил из реестра в связи с ликвидацией две организации: ООО «Вольные люди» и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ».