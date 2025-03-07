Глава Минэнерго Украины сообщил о массированном российском ударе по энергетической и газовой инфраструктуре

Войска РФ утром 7 марта нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетической и газовой инфраструктуре, сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

«Россия продолжает свой энергетический террор», — написал Галущенко в фейсбуке.

«Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий — принимаются все необходимые меры для стабилизации энергоснабжения и газоснабжения», — сообщил глава Минэнерго, призвав жителей страны оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями, поскольку ситуация в энергосистеме может меняться.

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о пуске крылатых ракет типа «Калибр» из акватории Черного море и о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома «Оленья» на Кольском полуострове.

По данным на момент написания новости было известно об ударе по гражданскому инфраструктурному объекту в Харькове, в результате которого, сообщили власти города и области, пострадали пять человек. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, повреждения получил жилой дом, расположенный рядом с инфраструктурным объектом, из него эвакуированы все жители.

Власти Тернопольской области сообщили об ударе по «критическому промышленному объекту», предупредив о возможных перебоях с газоснабжением. Люди не пострадали, цитирует «РБК-Украины» сообщение областной военной администрации.

В Полтавской области в Миргородском районе поврежден газопровод и два частных жилых дома, пострадали два человека — ребенок и взрослый. Количество отключенных от газоснабжения абонентов выясняется, сообщили власти региона.