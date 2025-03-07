Генпрокуратура обвинила двух бывших топ-менеджеров «Газпрома» в выводе 150 миллиардов рублей

Генпрокуратура России попросила суд обратить в доход государства активы бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, обвинив их в выводе не менее 150 миллиардов рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават» в свою пользу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий иск ведомства.

О том, что Генпрокуратура подала иск к бывшим топ-менеджерам «Газпрома», стало известно 6 марта. Иск зарегистрировал Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга.

Кирилл Селезнев — генеральный директор «РусХимАльянса» (совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи»), более 15 лет он входил в правление «Газпрома» и возглавлял «дочку» компании «Газпром межрегионгаз», напоминает РБК. В январе 2019 года советника Селезнева в «Межрегионгазе» Рауля Арашукова арестовали по делу о хищении газа. В апреле того же года Селезнев покинул «Газпром». Алексей Митюшов — бывший глава «Газпром энерго» и однокурсник Селезнева.

Согласно иску Генпрокуратуры, Селезнев и Митюшов, используя свое должностное положение и полномочия, с 2011 года обеспечивали заключение между «Газпром нефтехим Салават» и подконтрольными себе предприятиями «стабильно выгодных для последних контрактов». «Таким образом, названные лица действовали поэтапно и скоординировано с целью обогащения за счет имущества ПАО «Газпром» и государства как его учредителя и основного акционера», — утверждают в ведомстве.

В иске также говорится, что часть средств Селезнев и Митюшов направили на зарубежные счета, часть — на приобретение бизнеса в России.

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к Алексею Митюшову и потребовала обратить в доход государства восемь предприятий. Они, как решило ведомство, были приобретены в результате недействительных сделок. «Коммерсант» писал, что с 2023 года Митюшов находится в розыске по обвинению в хищениях средств «дочки» Газпрома». Генпрокуратура утверждала, что Митюшов, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, фактически установил «иностранный контроль» за предприятиями, имеющими стратегическое для страны значение.