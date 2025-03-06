Войска РФ нанесли удары по Кривому Рогу и Сумам. Погибли четыре человека, более 30 ранены

Российские войска в ночь на 6 марта нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела была разрушена гостиница. Погибли, по последним данным, три человека, 31 пострадал, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Помимо гостиницы повреждены 14 многоквартирных домов, почта, учреждение культуры, 12 магазинов и около 20 автомобилей, написал глава области в своем телеграм-канале.

В Сумах, которые войска РФ атаковали ударными беспилотниками типа «Шахед», возник пожар на складе. Погиб 32-летний мужчина, сообщила областная полиция, работавший на складе охранником.