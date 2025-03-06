В Южной Корее истребители случайно сбросили восемь авиабомб на город Пхочхон. Ранены восемь человек

Два истребителя KF-16 Военно-воздушных сил Южной Кореи во время учений 6 марта случайно сбросили восемь авиационных бомб MK-82 на жилой район в городе , сообщило агентство «Рёнхап», ссылаясь на заявления военных и пожарных.

По данным военных, истребители «аномально» сбросили авиабомбы в 10:04 утра (04:04 по Москве) за пределами полигона, где проходили учения с боевой стрельбой.

В результате случившегося ранения получили восемь человек, их госпитализировали, сообщает Reuters, ссылаясь на данные пожарной службы. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. У большинства раненых диагностировали переломы костей.

Из-за инцидента повреждены церковь и шесть других зданий, а также грузовой автомобиль, пишет «Рёнхап».

Агентство News1 опубликовало фотографии, на которых видны поврежденные церковь и жилой дом.

Военно-воздушные силы Южной Кореи начали расследование случившегося. Военные извинились из-за причиненного ущерба и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Военные Южной Кореи и США проводили 6 марта учения на полигоне в Пхочхоне, расположенном в 25 километрах от границы с КНДР.