В Ганновере произошел взрыв на заводе Continental

В немецком Ганновере произошел взрыв на заводе производителя шин Continental, пишут Bild и Tagesschau.

Сотрудники экстренных служб осмотрели семь человек. Некоторые из них получили легкие травмы, пишет Neue Osnabrücker Zeitung. По предварительным данным полиции, которые приводит Tagesschau, пострадал один человек, а причиной стал взрыв котла на одном из верхних этажей завода.

На фотографиях, как сообщают издания, видны разбитые окна на шестом этаже, также поврежден фасад.