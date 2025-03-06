The New York Times: из ЦРУ уволили сотрудников, нанятых в последние два года. В их обучение вложили миллионы долларов

Руководство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США уволило некоторых новых сотрудников, принятых на работу в последние два года, сообщила 6 марта газета The New York Times, ссылаясь на источники.

По их словам, некоторых офицеров пригласили в место, расположенное вдали от штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли в Вирджинии, и попросили сдать свои удостоверения сотрудникам службы безопасности. «Офицерам не объясняли, зачем их вызывают, но на фоне увольнений по всему правительству США мало кто сомневался в том, что происходит», — пишет газета.

Пресс-секретарь ЦРУ подтвердила, что уволены некоторые офицеры, нанятые в последние два года. Сколько человек уволили, неясно. Источники NYT отметили, что увольнения затронули не всех недавно нанятых сотрудников. Также они в целом не коснулись тех, кто занимается сбором информации о Китае или мексиканских наркокартелях.

Увольнения подорвали моральный дух и снизили производительность труда на этой неделе, рассказали несколько источников. Как отмечает газета, некоторые молодые сотрудники, работающие в Лэнгли, опасались отвечать на звонки, поскольку думали, что им звонят из службы безопасности.

Увольнения затронули сотрудников, которые находились на испытательном сроке. В ЦРУ продолжительность испытательного срока составляет четыре года. Причем первые два года работы офицеров ЦРУ — это время интенсивной подготовки, когда они «обучаются шпионскому ремеслу, языкам и другим навыкам», пишет NYT. «Буквально миллионы долларов были вложены в некоторых из этих сотрудников, проходящих испытательный срок», — говорит адвокат Кевин Кэрролл, представляющий интересы ряда уволенных офицеров.

Пресс-секретарь ЦРУ заявила, что управление проверяет сотрудников, принятых в последние два года, чтобы выяснить, как они «справляются с быстро меняющейся ситуацией, связанной с высокими рисками». Некоторые источники газеты заявили, что при увольнениях оценивались результаты работы.

Сотрудников ЦРУ начали увольнять через несколько дней после того, как суд разрешил директору агентства Джону Рэтклиффу увольнять сотрудников по собственному желанию. Суд вынес такое решение по иску сотрудников, которые в администрации Джо Байдена занимались вопросами разнообразия и вербовки. По словам бывших сотрудников, эти вербовщики были одними из самых успешных в ЦРУ, но теперь и они, и привлеченные ими офицеры рискуют остаться без работы.