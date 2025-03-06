Российский суд приговорил сотрудницу Запорожской АЭС, задержанную после оккупации, к 15 годам по обвинению в подготовке диверсии

Запорожский областной суд, действующий в подконтрольной России части области, приговорил жительницу Энергодара Наталью Шульгу к 15 годам колонии общего режима по обвинению в подготовке взрыва на линии электропередачи, сообщает Генпрокуратура.

По версии следствия, в феврале 2022 года Шульга вступила в «диверсионное сообщество», созданное спецслужбами Украины. В июне она должна была забрать из тайника в Энергодаре самодельное взрывное устройство, но за несколько дней до этого сотрудники ФСБ подменили его на муляж. Шульга забрала его и закрепила на опоре линии электропередачи, обеспечивающей энергией 10 тысяч жителей города, после чего была задержана.

Ей вменили участие в диверсионном сообществе (часть 2 статьи 281.3 УК), покушение на диверсию (, пункты «а» и «б» части 2 статьи 281 УК) и покушение на незаконное хранение оружия (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 222.1 УК).

По словам украинского главы Энергодара Дмитрия Орлова, Наталья Шульга была сотрудницей Запорожской АЭС. Свидетельством против нее, как пишет Орлов, стало снятое российскими спецслужбами постановочное видео, в котором Шульгу, уже задержанную, вынудили участвовать.