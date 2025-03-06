Правительство России начало обсуждать вопрос о расширении программы , сообщило 6 марта издание РБК, ссылаясь на перечень поручений, данных по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля.

Согласно документу, Минфин, Минстрой и оператор льготных программ «Дом.рф» должны до 25 марта «дополнительно проработать» расширение программы на семьи с одним ребенком до 18 лет, проанализировать «эффекты от реализации данной меры» и подготовить конкретные предложения.

Официальный представитель Александра Новака подтвердил, что Минфину и Минстрою дали такое поручение. Источник РБК в правительстве заявил, что предоставление льгот по ипотеке семьям с одним ребенком — это «один из обсуждаемых вариантов».

В Минфине сообщили, что по президента РФ прорабатывают вопрос о «расширения семейной ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан». Идет ли речь о семьях с одним ребенком до 18 лет, в ведомстве не ответили.

В Минстрое и «Дом.РФ» не ответили на запросы журналистов.

Минфин РФ сузил круг потенциальных получателей семейной ипотеки в июле 2024 года. До этого на кредиты с государственной поддержкой могли рассчитывать семьи с двумя детьми младше 18 лет и семьи с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

После завершения массовой программы льготной ипотеки, во второй половине 2024 года, начался спад продаж нового жилья. По данным «Яндекс Недвижимости», в 2024 году в новостройках в крупнейших городах России продали на 25% меньше квартир по договорам долевого участия, чем в 2023-м. По прогнозу экспертов, в 2025 году спрос может снизиться на 15-30%, пишет РБК.

Читайте также

Жилье подорожало на 80%, квартиры стали меньше, а срок кредита вырос до 26 лет. Что происходит? Все это последствия льготной ипотеки. Что теперь будет с ценами? И кому такая ипотека остается доступна?

Читайте также

Жилье подорожало на 80%, квартиры стали меньше, а срок кредита вырос до 26 лет. Что происходит? Все это последствия льготной ипотеки. Что теперь будет с ценами? И кому такая ипотека остается доступна?