Одна из женщин, обвинивших Оксимирона в сексуализированном насилии, подала заявление в Следственный комитет РФ

Одна из женщин, обвинивших рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) в сексуализированном насилии, подала заявление в Следственный комитет РФ. Об этом пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката Константина Ерохина.

По словам адвоката, его подзащитная просит СК провести проверку в отношении Федорова и допросить его.

По словам Виктории, она и Федоров познакомились, когда ей было 13 лет. Они несколько лет переписывались, в том числе на темы, связанные с сексом, а когда ей было 16 лет, рэпер ее изнасиловал.

Baza пишет, что адвокаты женщины также намерены инициировать уголовное разбирательство в Великобритании, подданство которой есть у Федорова.

В начале марта в одном из эпизодов подкаста «Дочь разбойника» были рассказаны истории трех женщин, которые обвинили Федорова в и в сексуализированном насилии. Все эти эпизоды относятся к концу 2000-х — началу 2010-х годов. Героини подкаста тогда были подростками, а Оксимирону было больше 20 лет.

Оксимирон живет за пределами России. В РФ он объявлен в розыск в связи с уголовным делом о неисполнении обязанностей «иностранного агента».

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