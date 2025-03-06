Бывшего московского муниципального депутата Елену Филину заочно приговорили к восьми годам по делу о распространении «фейков»

Кунцевский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Елену Филину к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про армию, сообщает Sotavision.

Поводом для дела стал пост на странице Филиной в фейсбуке, опубликованный в апреле 2022 года, в котором говорилось: «Буча и Ирпень — есть настоящий фашизм и нацизм, преступление против человечности, совершенное российскими солдатами по приказу Путина».

Гособвинение просило для Филиной восемь с половиной лет лишения свободы.

Филина была депутатом округа «Проспект Вернадского» с 2017 года — она избиралась от «Яблока», но затем вышла из партии. После начала войны в 2022 году Филина уехала из России. В ноябре 2022-го суд заочно арестовал ее по статье о «фейках». В августе 2024 года Филина рассказала, что в ее квартире, где находился ее 25-летний сын, прошел обыск — также в рамках ее дела.