Bloomberg: США требуют от Украины согласия на скорейшее прекращение огня в качестве условия сделки по ископаемым

Президент США Дональд Трамп хочет связать сделку по редкоземельным металлам с требованием к Украине взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По словам собеседников агентства, Вашингтон дал понять, что Трамп готов подписать соглашение по ископаемым при условии, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на «реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой».

Bloomberg отмечает, что это условие — главная причина того, что соглашение по редкоземельным металлам до сих пор не подписано.

Источники утверждают, что в ближайшие дни могут произойти изменения в вопросе подписания соглашения. Однако другие собеседники предупредили, что позиция США может измениться, так как Трамп «известен способностью менять свое мнение».

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы подписать сделку, но после конфликта с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме подписание было отменено. По данным CBS News, соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной еще не готово к подписанию, так как Трамп теперь ожидает «большей, лучшей сделки».

Сам Трамп говорил, что сделка по редкоземельным металлам с Украиной «не мертва», но Владимиру Зеленскому нужно быть «более благодарным».