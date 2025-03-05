Губернатор Вологодской области решил отменить запрет на работу мигрантов на стройках. Он ввел его неделю назад

Власти Вологодской области решили отменить запрет на привлечение мигрантов к строительным работам. Соответствующий проект постановления губернатора Георгия Филимонова размещен на портале правовой информации региона.

27 февраля Филимонов подписал постановление, которым расширил список видов деятельности, где запрещено трудоустройство иностранных работников. В новый перечень вошли, в частности, строительство и снос зданий, производство различных строительных работ.

Против этого решения выступила компания «Северсталь» Алексея Мордашова, пишет РБК. Компания предупредила, что это может помешать ее инвестиционной программе в регионе, в том числе строительству комплекса про производству железорудных окатышей.

Запрет на работу мигрантов на стройках был введен вскоре после появления информации, что «Северсталь» намерена привезти в Череповец шесть тысяч мигрантов для реализации инвестиционных проектов. Это, как отмечает РБК, вызвало возмущение местных жителей. После этого Филимонов заявил о планах усилить контроль на стройплощадках и местах массового пребывания трудовых мигрантов.

В новом постановлении, отменяющим запрет на работу мигрантов на стройках, говорится, что в регионе наблюдается рост числа вакансий в строительной сфере, но количества безработных граждан, готовых занять эти должности и состоящих на учете в службе занятости, недостаточно для покрытия спроса. Поэтому это делает невозможным замещение этих вакансий гражданами России.

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