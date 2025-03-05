Госдума разрешила регионам ликвидировать самоуправление городских и сельских поселений

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о реформе местного самоуправления, сообщает РБК. За документ проголосовали 318 депутатов, против — 80, воздержался один.

Новый закон позволяет регионам переходить на одноуровневую систему местного самоуправления — то есть ликвидировать низовой уровень самоуправления, который включает в себя городские и сельские поселения.

Также закон дает более широкие полномочия губернаторам в применении мер взыскания к главам самоуправлений — вплоть до их увольнения.

Законопроект о реформе местного самоуправления был внесен в 2021 году. В первой редакции он предусматривал полный отказ от низового уровня самоуправлений.

Законопроект стал одним из наиболее обсуждаемых в Госдуме в последние годы, ко второму чтению было предложено более тысячи поправок. Критики документа из числа депутатов называли его «последним гвоздем в гроб местного самоуправления».