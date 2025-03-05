Басист Blink-182 продал работу Бэнкси за пять миллионов долларов

Аукционный дом Sothebyʼs 4 марта продал картину британского анонимного уличного художника Бэнкси за 4,3 миллиона фунтов стерлингов (5,5 миллиона долларов).

В сообщении аукционного дома в соцсети X сказано, что до продажи ей владел басист рок-группы Blink-182 Марк Хоппус. Имя покупателя не раскрывается.

картины составлял от трех до пяти миллионов фунтов стерлингов, говорится в описании лота на сайте Sothebyʼs.

Марк Хоппус возле картины Бэнкси «Crude Oil (Vettriano)» на аукционе Sothebyʼs в Лондоне, 2 марта 2025 года Tristan Fewings / Getty Images for Sothebyʼs

Работа Бэнкси переосмысляет самую известную картину шотландского художника Джека Веттриано «The Singing Butler» («Поющий дворецкий»), которую часто повторяют на открытках и плакатах. На ней изображена пара, танцующая на пляже, в сопровождении дворецкого и горничной. На картине Бэнкси горничную заменили два человека в желтых защитных костюмах, которые переносят бочку с нефтью.

Бэнкси написал картину в 2005 году, ее представили публике в рамках первой выставки художника в Лондоне. Марк Хоппус купил картину после того, как увидел ее в Музее современного искусства (MOCA) в Лос-Анджелесе, пишет BBC News. Хоппус приобрел картину в 2012 году непосредственно у художника.

Марк Хоппус заявил, что часть собранных средств пойдет на благотворительность, в том числе в Фонд пожарной охраны Калифорнии.

Джек Веттриано был найден мертвым 1 марта в своей квартире в Ницце. В полиции Франции заявили, что в его смерти нет ничего подозрительного.

Картину Джека Веттриано «The Singing Butler» продали на аукционе Sothebyʼs в 2004 году за 745 тысяч фунтов стерлингов.