Трамп выступит перед конгрессом. Демократы подготовили яйца, хлопушки и шарфы в цветах флага Украины, чтобы выразить несогласие с ним
Представители Демократической партии США обсуждают различные варианты протеста против выступления президента Дональда Трампа перед конгрессом, пишет Axios со ссылкой на нескольких анонимных конгрессменов.
Так, некоторые конгрессмены заготовили для демонстрации яйца и пустые картонные коробки из-под них, чтобы подчеркнуть продолжающуюся инфляцию, а также карманные конституции — как символ того, что, по их мнению, Трамп нарушает Конституцию США, оптимизируя правительственные агентства и увольняя чиновников.
На закрытых заседаниях также обсуждалось использование хлопушек, красных карточек и другого реквизита. Как пишет Axios, в итоге законодателям было рекомендовано не использовать их, однако не все демократические конгрессмены согласны с этой рекомендацией.
Некоторые демократы планируют выразить протест традиционным способом — с помощью одежды: в частности, предполагается использование желто-синих галстуков и шарфов с целью демонстрации поддержки Украины. Также рассматривается вариант, при котором конгрессмены от демократов на каком-то этапе просто покинут зал.
Как отмечает издание, среди демократов есть разногласия по поводу того, какая форма демонстрации протеста будет наиболее подходящей и эффективной.
Трамп выступит перед конгрессом вечером 4 марта (ночь на 5 марта по московскому времени). Он поведет речь о шагах, предпринятых администрацией за первые 43 дня его пребывания на посту, а также о том, что предстоит сделать за оставшиеся 1419 дней.
Это будет первое выступление Трампа перед конгрессом с начала его второго президентского срока.