Сербская оппозиция зажгла файеры и дымовые шашки на заседании парламента. Ранены три депутата

Депутаты оппозиции устроили беспорядки на заседании Народной скупщины (парламент Сербии) в Белграде.

Как пишет местное издание Danas, днем 4 марта представители оппозиции попытались сорвать заседание, протестуя против принятой депутатами повестки дня. Они направились к спикеру Ане Брнабич, но были остановлены охраной.

В ответ оппозиционеры развернули баннер с надписью «Сербия восстает, чтобы свергнуть режим», а также стали зажигать файеры и дымовые шашки.

По словам спикера, в результате беспорядков пострадали три женщины-депутата: Ясмина Обрадович, Ясмина Каранац и Саня Илич. Обрадович перенесла инсульт. Сейчас за ее жизнь борются медики. Каранац получила ранение в голову. Третья пострадавшая находится на восьмом месяце беременности. Спикера Ану Брнабич оппозиционеры облили водой.

Несмотря на беспорядки, заседание скупщины вскоре продолжилось. В то же время перед зданием парламента стали собираться протестующие.

С осени 2024 года в Сербии проходят протесты, начавшиеся после обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. При обрушении 15 человек погибли, еще двое получили серьезные травмы. Протестующие, к которым присоединилась оппозиция, требуют наказать ответственных и отправить в отставку власти страны, включая президента Александра Вучича. В конце января 2025 года премьер-министр Сербии Милош Вучевич на фоне протестов объявил о своей отставке.

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