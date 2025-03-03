Суд в России приговорил двух украинских летчиков к 22 и 26 годам. Их задержали в Брянской области и обвинили в подготовке теракта с применением «грязной бомбы»

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 22 и 26 годам лишения свободы украинских летчиков Александра Морозова и Дмитрия Шиманского, которых обвинили в незаконном проникновении в Россию и подготовке теракта. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

Шиманский должен провести первые пять лет в тюрьме, Морозов — первые четыре года. Остаток срока они будут отбывать в колонии строгого режима.

По данным ТАСС, Шиманскому предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, Морозову — по 10. Их обвиняют в том числе в терроризме, нарушении правил международных полетов и незаконном пересечении границы.

В июне 2023 года ФСБ опубликовала видео задержания и допроса летчиков. Шиманский на нем говорит, что он прибыл на территорию России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы передать взрывчатые компоненты для «террористических действий». Морозов в том же видео ФСБ рассказывает, что он получил задачу вылететь для бомбардировки склада горюче-смазочных материалов в Брянской области, но из-за повреждения самолета совершил вынужденную посадку и был взят в плен.

«Коммерсант» уточнял, что летчиков задержали в апреле 2023-го — после того, как они сбросили два снаряда на территорию комбината «Слава» Росрезерва в поселке Лесное Суражского района Брянской области. При этом никто не пострадал.

Следствие утверждает, что Морозов и Шиманский планировали в том числе применить . Однако в суде, как пишет ТАСС, оба летчика признали вину «только в небольшой части предъявленных обвинений», а от данных ими признаний отказались.

Обвинение запрашивало обоим по 30 лет лишения свободы.