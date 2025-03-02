В торговом центре «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба. Пострадали четыре человека

Очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах, пишут местные телеграм-каналы, а также телеграм-канал Baza, Mash и «Осторожно, новости».

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Очевидцы сообщили, что слышали как минимум шесть выстрелов. В телеграм-каналах появились видео того, как посетители ТЦ эвакуируются по черной лестнице и выбегают из торгового центра.

По данным прокуратуры Московской области, сотрудники службы охраны ТЦ не пустили мужчину в здание, после чего он распылил в сторону охранников газовый баллон. Затем он покинул торговый центр, а вскоре вернулся с травматическим пистолетом и открыл стрельбу.

В МВД по Московской области сообщили, что стрелявший задержан. В результате стрельбы пострадали три человека, тяжесть их ранений не уточняется. Позже в Минздраве Подмосковья уточнили, что пострадали четыре человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести.