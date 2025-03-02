В Курской области лишили сана священника, который помогал жителям приграничного района, оккупированного ВСУ

Митрополит Курский и Рыльский Герман подписал указ о лишении сана отца Владимира Боярского, настоятеля храма Архангела Михаила в приграничном селе Любостань Большесолдатского района Курской области. Об этом сообщается на странице храма в «Одноклассниках».

В сообщении говорится, что священник был лишен сана «за провокационные фильмы в СМИ о доставке гуманитарной помощи населению в приграничье, которые скомпрометировали некоторых ответственных лиц», и «за дерзкое поведение — что не склонил голову перед теми, кто его оклеветал и унизил».

26 февраля прошел церковный суд, на котором отца Владимира, как сообщается на странице храма, обвинили в дерзости из-за того, что он «якобы пишет и заявляет что-либо без благословения владыки», и в клевете — из-за того, что он, как считает суд, лжет о своем избиении людьми в масках. В храме считают, что отца Владимира избили после того, как он «взывал за помощью» для местных жителей к главе Большесолдатского района Владимиру Зайцеву.

После вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области Владимир Боярский не эвакуировался, а остался в селе Большое Солдатское, где он жил, и продолжил помогать местным жителям и российским военным — в частности, доставляя гуманитарную помощь и теплые вещи.

В храме Архангела Михаила считают, что суд против священника инициировал глава района Владимир Зайцев, чтобы «наказать» отца Владимира за то, что он «обличает в бездействии» местные власти.

В сообщении храма говорится, что отец Владимир, несмотря на лишение сана, «все равно будет оказывать молитвенную помощь всем нуждающимся, так как быть священником — это призвание, а не работа».