Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев, сообщили РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Буйвасар Сайтиев Софья Сандурская / ТАСС / Profimedia

Сайтиеву было 49 лет. Официально причина его смерти не сообщается. Мамиашвили на вопрос «Интерфакса» ответил: «Ничего не знаю. Сейчас доеду до больницы, будет ясно».

По предварительным данным телеграм-канала Baza, Сайтиев был госпитализирован в одну из московских больниц днем 2 марта с подозрением на отравление и умер от остановки сердца.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, также сообщивший о смерти Сайтиева, утверждает, что тот в последнее время проходил лечение в одной из московских больниц, у него были проблемы с сердцем.

Сайтиев выиграл золотые медали в волной борьбе в весовой категории до 74 килограммов на трех Олимпийских играх — в 1996, 2004 и 2008 годах. Шесть раз он был чемпионом мира, еще шесть раз выигрывал чемпионат Европы.