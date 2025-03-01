Виктор Орбан призвал ЕС к прямым переговорам с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о завершении российско-украинской войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо политика президенту Евросовета Антониу Коште, которое было отправлено 1 марта.

По мнению Орбана, сейчас стало очевидным, что в подходе Евросоюза к войне «существуют стратегические разногласия, которые невозможно преодолеть путем подготовки проектов или коммуникации».

Орбан также упомянул недавнюю резолюцию Совбеза ООН, принятую при поддержке США, в которой не упоминался термин «агрессия» по отношению у действиям РФ в Украине. По мнению премьера Венгрии, этот документ «знаменует собой новый этап в истории конфликте и делает все предыдущие согласованные формулировки Европейского совета неактуальными».

Виктор Орбан из всех лидеров стран ЕС считается наиболее «пророссийским». Во время войны он прилетал в Москву и общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

18 февраля переговоры с Россией о завершении войны провели США. Евросоюз и Украина раскритиковали этот шаг Вашингтона, указав, что такие переговоры не должны проводиться без участия Киева.