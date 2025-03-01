В центре Берлина прошел марш российской оппозиции

Обновлено. Марш завершился у Бранденбургских ворот. После коротких выступлений организаторов его участники разошлись.

В центре Берлина на Потсдамер-платц начался марш российской оппозиции под лозунгом «Россия против Путина», передает корреспондент «Медузы».

На момент начала марша на Потсдамер-платц собрались 250-300 человек, позже их число увеличилось до примерно 500 человек. Некоторые участники акции пришли с российскими триколорами, а также с украинскими и бело-сине-белыми флагами.

Митингующие пройдут по центру Берлина по маршруту длиной примерно в три километра, в том числе мимо посольства России. Завершится марш у Бранденбургских ворот.

Организаторами марша выступили Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная. Они идут во главе колонны за баннером «Россия против Путина».

Это второй антивоенный марш российской оппозиции в Берлине за четыре месяца. Предыдущая акция, также организованная Яшиным, Кара-Мурзой и Навальной, прошла 17 ноября 2024 года. На нее, по оценкам полиции, пришли от полутора до двух тысяч человек.

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