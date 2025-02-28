Власти Вологодской области создадут организацию «Опричники». Она займется воспитанием молодежи

Правительство Вологодской области создаст автономную некоммерческую организацию «Опричники» для воспитания молодежи. Соответствующее постановление, подписанное 26 февраля, размещено на портале нормативных актов. СМИ обратили на него внимание 28 февраля.

Учредителем организации будет министерство молодежной политики области. «Опричники» начнут работу 30 апреля.

Целью создания «Опричников» заявлены «предоставление услуг по созданию условий для социального, культурного, интеллектуального, физического развития, формирования системы нравственных и смысловых ориентиров для молодежи».

Опричнина — период в российской истории во время правления Ивана Грозного, характеризующийся проведением репрессий, поиском внутренних врагов и конфискацией земель и имущества знати в пользу государства. Этот период продолжался с 1565 по 1572 год.

Опричниками назывались члены личной гвардии царя, которые непосредственно осуществляли репрессивную политику.

В Вологде во времена опричнины Иван Грозный планировал расположить свою основную резиденцию. С этой целью в 1567 году там был заложен Вологодский кремль.