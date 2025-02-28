В Петербурге автобус врезался в остановку. Один человек погиб

В Московском районе Санкт-Петербурга автобус въехал в остановку на Варшавской улице, один человек погиб. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

В петербургском комитете по транспорту рассказали, что авария произошла в 15:21 у перекрестка с Ленинским проспектом. Водитель автобуса № 147, выполняя поворот, не справился с управлением, столкнулся с легковыми автомобилями, наехал на остановку и врезался в другой автобус.

По информации «Фонтанки», рассматривается версия о том, что водитель автобуса мог уснуть за рулем. Перед выходом на рейс он проходил «медицинский контроль», уточняет издание. Сам водитель автобуса сказал, что ему стало плохо за рулем.

В результате аварии погибла женщина, которая стояла на улице. Точное число пострадавших не сообщается. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).