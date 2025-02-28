В новой версии Skype заметили сообщение о скором закрытии сервиса

Компания Microsoft, возможно, закроет мессенджер и сервис видеозвонков Skype в мае 2025 года. Об этом пишет портал XDA Developers.

Один из читателей портала заметил, что в новой бета-версии Skype для Windows появилась строка с информацией о закрытии сервиса.

«Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams», — говорится во фрагменте кода новой версии приложения. Далее следует примечание о том, что некоторое количество «ваших друзей уже перешли в Teams бесплатно».

Официально Microsoft не сообщала о закрытии Skype.

Skype был запущен в 2003 году, его создала команда эстонских разработчиков при участии бывших сотрудников шведской компании Tele2 Никласа Зеннстрема и Януса Фрииса. В 2011 году сервис купила Microsoft за 8,5 миллиарда долларов. В 2019 году Microsoft объявила, что Skype для бизнеса прекратит свое существование (это в итоге произошло в 2021 году), а организациям следует перейти на Microsoft Teams.