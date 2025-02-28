В Китае пропал министр, курировавший индустрию искусственного интеллекта. Он не появлялся на публике уже два месяца

Министр промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун в течение двух месяцев не появлялся на публике, обратило внимание издание Financial Times.

Цзинь не посещал правительственные собрания с конца декабря, хотя до этого он регулярно принимал участия в заседаниях, а также совершал официальные поездки вместе с премьер-министром Китая Ли Цяном.

На сайте министерства информационных технологий, обратило внимание гонконгское издание South China Morning Post, 28 февраля в списке руководителей ведомства произошла замена — теперь министром там значится бывший губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэн.

Случаи, когда высокопоставленные чиновники полностью пропадают из публичного поля, в Китае нередки. Обычно это происходит, когда против них заводят дела о коррупции.

Цзинь Чжуанлун в правительстве Китая курировал развитие искусственного интеллекта и поставки полупроводников — ключевые отрасли для сферы высоких технологий, в которой Пекин пытается захватить глобальное лидерство.

Читайте также

Все ждали скачка китайской экономики после пандемии — похоже, напрасно Виноваты коррупция и авторитаризм? Или страна стала «развитой» — и теперь рост замедлится на десятилетия? А может, этот скачок еще впереди?

Читайте также

Все ждали скачка китайской экономики после пандемии — похоже, напрасно Виноваты коррупция и авторитаризм? Или страна стала «развитой» — и теперь рост замедлится на десятилетия? А может, этот скачок еще впереди?