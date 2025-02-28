В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали встречу в Вашингтоне.

Аккаунт RapidResponse47 в соцсети X, который позиционирует себя как официальный канал быстрого реагирования администрации Трампа, опубликовал видео, на котором видно, как президент США встречает Зеленского на крыльце Белого дома.

Трамп поприветствовал Зеленского рукопожатием. Лидеры США и Украины посмотрели в сторону журналистов, и Трамп показал им сжатый кулак. Они не отвечали на выкрикиваемые вопросы.

При встрече Зеленский, судя по одной из видеозаписей, спросил у Трампа, как у него дела. В ответ президент США показал на Зеленского в черной одежде и сказал: «Сегодня он приоделся».

Трамп и Зеленский в ходе переговоров намерены подписать соглашение о полезных ископаемых. Трамп сказал журналистам в Белом доме, что этот документ станет «большим обязательством США». «И мы с нетерпением ждем возможности начать копать, копать, копать и работать, чтобы получить часть редкоземельных металлов», — сказал Трамп.

Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что «этот документ станет шагом вперед для Украины», пишет «РБК-Украина».

На 13:00 по Вашингтону (21:00 по Москве) запланированы заявления Трампа и Зеленского для СМИ и совместная пресс-конференция.

Перед приездом в Белый дом Зеленский встретился с двухпартийной делегацией сената конгресса США в Вашингтоне.

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