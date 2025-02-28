У берегов Филиппин во время погружения с аквалангом погибли двое российских туристов. На одного из них напали акулы

Двое российских туристов погибли у берегов Филиппин, их унесло подводным течением во время погружения с аквалангом. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на руководителя подразделения береговой охраны Айрланда Лапитана .

По его словам, четверо российских туристов отправились на лодке к острову Верде из города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро с местным инструктором по дайвингу. Во время погружения всех пятерых унесло сильным подводным течением.

Двоим россиянам удалось добраться до лодки, но еще двое — 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов — пропали без вести. По словам Лапитана, инструктор по дайвингу и другие дайверы, находившиеся рядом, начали поиск пропавших.

Через час Мелехова нашли без сознания. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Перегудина нашли в тот момент, когда его атаковали акулы. «У него, к сожалению, была оторвана рука, акулы двигались вокруг него», — рассказал Лапитан. Спасателям удалось оттащить его тело от акул.

Лапитан заявил, что ведется расследование произошедшего. Береговая охрана планирует организовать встречи с представителями властей провинций, чтобы обсудить, как не допустить в будущем подобных происшествий как на острове Верде, так и в других местах для дайвинга.