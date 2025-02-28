Трамп планирует сделать английский официальным языком США

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, согласно которому английский язык будет признан официальным языком Соединенных Штатов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Указ, по словам чиновников, отменит федеральный мандат, выданный 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Согласно нему, ведомства и организации, получающие федеральное финансирование, обязаны оказывать помощь с переводом людям, не говорящим по-английски.

При этом ведомства по-прежнему смогут предоставлять документы и услуги на разных языках, говорится в документе, поясняющем суть указа, с которым ознакомились журналисты.

Цель указа — единство, повышение эффективности работы правительства и обеспечение гражданской активности, следует из документа.

В США за всю 250-летнюю историю страны никогда не было официального языка на федеральном уровне, отмечает The Wall Street Journal. Однако желающие получить гражданство Соединенных Штатов обязаны сдать экзамен по английскому. Ранее более 30 штатов приняли законы, которые объявляли английский официальным языком.

По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев используют в жизни только английский язык. При этом миллионы жителей страны говорят и на других языках, включая испанский, китайский, тагальский, а также языки коренных народов.

Дональд Трамп неоднократно выступал в защиту английского языка в США. Так, во время президентской кампании 2015 года он раскритиковал одного из своих соперников Джеба Буша за то, что тот говорил по-испански во время предвыборной кампании. Вскоре после вступления Трампа в должность президента США в январе 2025-го его администрация заблокировала испаноязычную версию веб-сайта Белого дома.