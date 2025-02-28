NBC News: Госдеп США на этой неделе прекратил поддержку Украины в восстановлении энергосистемы

Государственный департамент США на этой неделе прекратил реализацию программы Агентства США по международному развитию (USAID), в рамках которой Вашингтон вложил сотни миллионов долларов в восстановление энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей из-за российских обстрелов. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на слова двух источников, работающих в миссии USAID по Украине.

Один из источников сказал, что принятое решение «существенно подорвет возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нам наплевать на Украину и наши прошлые инвестиции».

Также USAID значительно сократит свое присутствие в Украине — из 64 сотрудников останутся только восемь человек.

Госдеп это не комментировал.

Дональд Трамп в первый день на посту президента США заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней.

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