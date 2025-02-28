Мексика выдала США наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро и почти 30 участников наркокартелей

Мексика передала американским властям наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро и еще 29 членов наркокартелей. Об этом сообщил CNN со ссылкой на Минюста США.

Кинтеро — один из основателей Гвадалахарского картеля, занимавшегося торговлей наркотиками в США в 1970-1980-е годы. Он отбывал 40-летний тюремный срок по обвинению в похищении, пытках и убийстве американского агента из управления по борьбе с наркотиками (DEA) Энрике Камарены. В 2013 году его выпустили из тюрьмы, но затем выяснилось, что это произошло по технической ошибке. Однако Кинтеро успел скрыться. Его снова задержали в 2022 году. С тех пор США добивались его экстрадиции.

Как отмечает Reuters, передача Мексикой членов наркокартелей произошла на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что собирается 4 марта ввести отложенные ранее 25-процентные пошлины на импорт из Мексики.

«Каро Кинтеро, главарь картеля, развязавший насилие и разрушения по всей территории США и Мексики, четыре десятилетия возглавлял список самых разыскиваемых преступников DEA, и сегодня мы можем с гордостью сообщить, что он прибыл в США, где и восторжествует правосудие», — заявил в четверг исполняющий обязанности главы управления Дерек Мальц.

Минюст США сообщил, что среди тех, кого передала Мексика, есть «лидеры и руководители наркокартелей». Один из выданных оказался Мартин Сотело, которого подозревают в том, что он участвовал в убийстве заместителя шерифа Неда Берда в городе Шарлотте (Северная Каролина) в 2022 году.

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что члены картелей будут преследоваться «по всей строгости закона». По ее словам, президент Дональд Трампа «ясно дал понять, что картели — это террористические группировки», поэтому Минюст намерен их «уничтожить».

Дональд Трамп во время инаугурационной речи 20 января 2025 года заявил, что все наркокартели в США будут объявлены террористическими организациями.

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