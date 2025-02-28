Американская Citigroup случайно зачислила на счет клиента 81 триллион долларов, пишет Financial Times. Перевести нужно было лишь 280 долларов.

Ошибочный внутрибанковский платеж был проведен в апреле 2024 года, но известно о нем стало лишь спустя почти год. При этом, отмечает издание, ни сотрудник совершавший платеж, ни второе должностное лицо, которое должно было проверять транзакции, ошибку не заметили. Подозрительный платеж обнаружил лишь третий сотрудник банка через полтора часа после обработки транзакции, спустя еще несколько часов перевод отменили.

О произошедшем, по данным журналистов, Citigroup уведомила Федеральную резервную систему и Управление контролера денежного обращения. Средства, как подчеркивается, не успели уйти.

В Citigroup объявили, что ошибку удалось вычислить благодаря внутрибанковским процедурам, подчеркнув, что они не позволили бы средствам покинуть банк. Произошедшее не повлияло ни на банк, ни на клиента, заявили в финансовом конгломерате, добавив, что «эпизод подчеркивает наши постоянные усилия по отказу от ручных процессов и автоматизации контроля».

Никаких иных подробностей инцидента в Citigroup уточнять не стали. Источники FT, в свою очередь, рассказали, что произошедшее «связано с ошибкой ввода и резервной системой с громоздким пользовательским интерфейсом».

По их данным, в середине марта четыре транзакции на общую сумму 280 долларов США для счета условного депонирования ( ) клиента в Бразилии были заблокированы системой, отслеживающей потенциальные нарушения санкций. Платеж был быстро очищен, но завис в банковской системе и провести его в автоматическом режиме не удалось, пишет FT. Одному из сотрудников поручили ввести данные платежа вручную через резервную систему, которая редко используется. Одна из особенностей этой системы — в поле для ввода суммы исходно стоят . Сотрудник, проводивший платеж, нули не стер, что и привело к появлению транзакции на 81 триллион долларов.

Как отмечает FT, это не единственный случай неверных транзакций в этом финансовом конгломерате. Согласно внутреннему докладу Citigroup, с которым ознакомилось издание, в 2024 году произошло десять инцидентов с ошибочными переводами, которые удалось отследить и остановить, — на общую сумму в один миллиард долларов и более. Годом ранее таких инцидентов было 13.