Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Десятый чемпион мира по шахматам, гроссмейстер Борис Спасский умер в Москве в возрасте 88 лет, сообщила Федерация шахмат России 27 февраля.

Борис Спасский во время матча в Женеве, 22 августа 1977 года Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Спасский стал чемпионом мира по шахматам в 1969 году, обыграв Тиграна Петросяна в Москве. В 1972 году Спасский проиграл титул американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике. Спасский дважды становился чемпионом СССР — в 1961 и 1973 годах.

Спасский эмигрировал во Францию в 1976 году, трижды выступал на Всемирных шахматных олимпиадах за эту страну. Он вернулся в Россию в 2012-м, а спустя год получил гражданство РФ.

Соболезнования в связи со смертью Спасского выразили президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский.