Трамп о Путине: «Доверяй, но проверяй»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов доверять президенту РФ Владимиру Путину в случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении российско-украинской войны. Об этом он сказал во время общения с журналистами в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме, пишет Reuters 27 февраля.

Журналисты спросили у Трампа, может ли он доверять Путину в том, что касается Украины. Вот что, согласно видеозаписи встречи, ответил президент США:

Доверяй, но проверяй, назовем это так. И я думаю, что мы оба можем быть такими. Вы должны проверять, потому что никогда не знаете, что может случиться. Я знаю многих людей, о которых вы скажете, что у них нет повода вас обмануть, и это самые худшие люди в мире. Я знаю и таких, о которых вы бы сказали, что они вас обманут.

В ходе общения с журналистами Трамп сказал, что считает мирное соглашение между Россией и Украиной состоявшимся, и заявил, что не думает, что Путин снова вторгнется в Украину, отмечает Reuters.

«Я думаю, что Россия ведет себя очень хорошо. <…> Я думаю, что мы очень хорошо продвинулись в вопросе заключения соглашения, но мы еще не заключили его», — сказал Трамп.

Президент США отказался говорить о деталях миротворческой миссии в Украине до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт.

Кир Стармер, по данным The Wall Street Journal, приехал в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом, чтобы представить план размещения до 30 тысяч европейских миротворцев в Украине в случае, если Россия и Украина достигнут соглашения о прекращении огня. Ранее на этой неделе с этой же целью в США приезжал президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер не смог добиться от Трампа конкретных обязательств, но президент США «не возражал против того, чтобы американцы предоставили гарантии безопасности», писала газета Financial Times, ссылаясь на источники.

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