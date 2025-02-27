Сооснователя издания Doxa Армена Арамяна заочно приговорили к 10 годам по статьям об оправдании терроризма и «фейках» про армию

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил сооснователя студенческого издания Doxa Армена Арамяна к 10 годам и одному месяцу колонии по делу об оправдании терроризма и распространении «фейков» про армию, пишет «Медиазона» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Поводом для дела по статье о «фейках» стал твит Doxa от 3 августа 2022 года с картой убийств мирных жителей в Буче, пишет «Медиазона». Оправданием терроризма следствие посчитало колонку на сайте Doxa от 13 января 2023 года под названием «Время протеста закончилось, наступило время сопротивления».

Арамяна обвинение считает главным редактором и основным администратором ресурсов Doxa. В середине сентября 2024 года Басманный районный суд заочно арестовал Арамяна. В октябре его внесли в перечень экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг.

Гособвинение запрашивало для Арамяна 12 лет и один месяц лишения свободы.