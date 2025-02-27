Американская компания выпустила новую модель искусственного интеллекта GPT-4.5, сообщается в блоге компании 27 февраля.

В OpenAI отметили, что новая версия лучше улавливает и реагирует на тонкие подсказки пользователей, и будет полезна, чтобы писать или программировать. В компании ожидают, что GPT-4.5 будет реже ошибаться, чем предыдущие модели.

Предварительная версия модели, которую внутри компании называют Orion, доступна ограниченной группе разработчиков программного обеспечения и пользователям, оплатившим подписку на ChatGPT Pro.

Вице-президент по исследованиям OpenAI Ник Райдер заявил Bloomberg, что возможности новой модели, как ожидают в компании, по сравнению с текущей топовой моделью вырастут также, как это произошло при переходе от версии GPT-3.5 к GPT-4, представленной в начале 2023 года.

Во время разработки модели Orion компания OpenAI столкнулась с трудностями, писало агентство Bloomberg в 2024 году. По словам источников, Orion не справлялась с заданиями по программированию, которым ее не обучали. Также компания столкнулась с такой проблемой, как поиск новых, неиспользованных источников высококачественных обучающих данных, необходимых для создания более совершенных систем искусственного интеллекта.

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